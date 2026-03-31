Birte Heckel-Neubert aus Schellhorn bei Preetz (Schleswig-Holstein) päppelt kleine Hasenfindlinge auf und hilft ihnen zurück ins Leben. Seit 2009 kümmert sich die gelernte medizinisch-technische Assistentin um Feldhasen und Wildkaninchen. Die kleinen Langohren, die bei ihr landen, sind oft verletzt, geschwächt oder scheinbar allein zurückgelassen – gefunden auf Feldern oder am Wegesrand.