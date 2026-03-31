Birte Heckel-Neubert aus Schellhorn bei Preetz (Schleswig-Holstein) päppelt kleine Hasenfindlinge auf und hilft ihnen zurück ins Leben. Seit 2009 kümmert sich die gelernte medizinisch-technische Assistentin um Feldhasen und Wildkaninchen. Die kleinen Langohren, die bei ihr landen, sind oft verletzt, geschwächt oder scheinbar allein zurückgelassen – gefunden auf Feldern oder am Wegesrand.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Tiere“
Greenpeace-Boot soll Buckelwal von Flachwasser an Ostseeküste fernhalten31.03.2026 09:11 Uhr
Die Umweltorganisation Greenpeace ist mit einem Schlauchboot in der Wismarer Bucht unterwegs, um den dort erneut gesichteten Buckelwal von flacheren Gewässern fernzuhalten. „Wir sind aber guten Mutes,...
Wolf beißt Frau an Hamburger Einkaufsmeile – Tier später aus Alster gezogen31.03.2026 08:54 Uhr
Der Angriff eines später eingefangenen Wolfes auf eine Frau in Hamburg hat laut den Behörden an der Einkaufsmeile Große Bergstraße in der Nähe eines Ikea-Marktes stattgefunden. Wie...
In Timmendorfer Strand befreiter Buckelwal erneut gestrandet – Gesundheitszustand nicht gut30.03.2026 08:38 Uhr
Der Buckelwal in der Ostsee und sein Schicksal hält Deutschland weiter in Atem. Nach der dramatischen Rettungsaktion vor Timmendorfer Strand (Schleswig-Holstein) schien er zunächst gerettet, aber jetzt...
Wolf in Hamburg-Blankenese: Behörde bestätigt Sichtung30.03.2026 08:26 Uhr
Bei dem in Hamburg-Blankenese gesichteten Tier handelt es sich nach Angaben der Umweltbehörde um einen Wolf. Der Dresdner Wolfsexperte Norman Stier habe ein Video und ein Foto...
Gestrandeter Buckelwal befreit sich von Sandbank und schwimmt nun in der Ostsee27.03.2026 16:43 Uhr
Der gestrandete Buckelwal vor Niendorf (Schleswig-Holstein), der ganz Deutschland für eine Woche in Atem gehalten hat, konnte sich befreien. Doch damit ist er noch nicht gerettet. Am...
700 Schafe auf großer Fahrt: Spektakulärer Auftrieb bei Travemünde26.03.2026 16:55 Uhr
Bei Travemünde (Schleswig-Holstein) gibt es derzeit spektakuläre Bilder vom Schafauftrieb zu sehen. 700 Schafe kehren aus ihrem Winterquartier zurück und müssen dafür sogar mit der Fähre fahren....