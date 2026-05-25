HSV Hamburg kassiert achte Heimpleite der Saison

Hamburg (dpa/lno) –

Der HSV Hamburg hat trotz einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte die achte Heimniederlage in der laufenden Saison der Handball-Bundesliga kassiert. Vor 4.165 Zuschauern unterlag die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen Frisch Auf Göppingen mit 28:34 (13:16). Beste Werfer der Partie waren Andreas Magaard und Frederik Bo Andersen mit je fünf Toren für Hamburg sowie Rutger ten Velde und Erik Persson mit je sieben Treffern für Frisch Auf.

Die Schwaben starteten schwungvoll. Auch dank eines gut aufgelegten Kristian Säveras im Tor erarbeiteten sich die Gäste beim 6:4 (9. Minute) erstmals einen Zwei-Tore-Vorsprung. HSVH-Trainer Jansen setzte auf eine offensiv ausgerichtete Abwehr, um den Spielfluss der Göppinger zu stören. Das gelang aber zu selten. Ten Velde brachte Frisch Auf mit 13:9 (24.) in Führung.

Hamburg wacht zu spät auf

Die zweite Hälfte begann mit einer Säveras-Parade bei einem Tempogegenstoß des Hamburgers Nicolaj Jörgensen. Im Gegenzug erhöhten Ludvig Jurmala und Persson auf 18:13 für Göppingen (34.). Hamburg setzte auf den siebten Feldspieler, wurde dafür aber bestraft. Ten Velde traf zum 22:14 und 23:14 (41.) in das leere Tor der Gastgeber.

Erst jetzt erwachte der Hamburger Kampfgeist. Neun Minuten vor dem Abpfiff keimte beim 23:26 noch einmal Hoffnung auf. Die Leistungssteigerung kam aber zu spät, um dem Spiel noch eine Wende zu geben. Göppingen fing sich wieder und feierte einen verdienten Sieg.