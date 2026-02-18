Hamburger Sportgala 2026: Teams und Sportler des Jahres ausgezeichnet

Club-Idol Horst Hrubesch feierte mit den Männern und den Frauen des HSV den Aufstieg in die Bundesliga. (Archivbild) Christian Charisius/dpa

Die Fußballerinnen und Fußballer des Hamburger SV sind die Mannschaften des Jahres in der Hansestadt. Die Teams wurden am Abend bei der Hamburger Sportgala in der Handelskammer unter anderem für die Aufstiege in die Bundesliga im vergangenen Jahr geehrt.

Sportlerin des Jahres wurde die Para-Ruderin Jasmina Bier von der RG Hansa, Sportler des Jahres der Diskuswerfer Mike Sosna von der TSG Bergedorf. Für sein Lebenswerk wurde der frühere HSV-Profi und Frauen-Bundestrainer Horst Hrubesch mit einem Sonderpreis ausgezeichnet. Grundlage der Auszeichnung waren eine Online-Abstimmung sowie die Entscheidung einer Fachjury.

SAT.1 REGIONAL/dpa