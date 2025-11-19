Das Quartier Hamburger Hof, das in der Innenstadt zwischen Poststraße und Jungfernstieg liegt, wird derzeit umgebaut. Der bisherige Gebäudekomplex wird größtenteils abgerissen, die historische Fassade aus rotem Sandstein und damit auch die Ansicht im Stadtbild bleibt. Bisher laufen die Bauarbeiten nach Zeitplan. Der Rohbau soll in zwei Jahren fertig sein, die Eröffnung des neuen Hamburger Hofs ist für Ende 2029 geplant.

