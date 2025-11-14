Der Filmemacher Hark Bohm ist am Freitag im Alter von 86 Jahren gestorben. Seinen größten Erfolg als Filmschaffender feierte der Hamburger mit dem sozialkritischen Drama „Nordsee ist Mordsee“ im Jahr 1976. Außerdem war er Mitbegründer des Hamburger Filmbüros und initiierte das Hamburger Filmfest Ende der 1970 Jahre. In den vergangenen Jahren hatte Bohm mehrere erfolgreiche Produktionen gemeinsam mit dem Hamburger Regisseur Fatih Akin realisiert. Über Bohms Kindheit in den letzten Kriegsjahren auf der Insel Amrum entstand Akins Film „Amrum“, der im Herbst 2025 in die deutschen Kinos kam. Krankheitsbedingt konnte Hark Bohm bei der Premiere bereits nicht mehr dabei sein.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
Christmas Garden 2025: Leuchtende Weihnachtswelt in Hamburg öffnet wieder13.11.2025 18:19 Uhr
Am Freitag (14. November) eröffnet wieder der Christmas Garden in Hamburg. Lichtinstallationen, eine Märchenlandschaft, Glühwein und heiße Schokolade locken Besucher:innen in den Loki-Schmidt-Garten des Botanischen Gartens der Uni Hamburg und machen...
Handy an Schulen? Leitfaden der Länder Niedersachsen und Hamburg gibt Empfehlungen13.11.2025 17:04 Uhr
Smartphones gehören für viele Kinder und Jugendliche längst zum Schulalltag, doch bisher gab es keine einheitlichen Regeln für deren Nutzung. Am Donnerstag haben die Bundesländer Niedersachsen und...
Handys an Schulen: Hamburg und Niedersachsen einigen sich auf gemeinsamen Leitfaden13.11.2025 17:00 Uhr
Die Bundesländer Hamburgs und Niedersachsen haben am Donnerstag einen gemeinsamen Leitfaden für den Umgang mit digitalen Geräten an Schulen vorgestellt. Statt pauschaler Handyverbote setzen beide Länder auf...
Neubau der Staatsoper in Hamburg: Bjarke Ingels Group gewinnt Qualifizierungsverfahren13.11.2025 16:30 Uhr
Die dänische Bjarke Ingels Group (BIG) hat den Wettbewerb für den Neubau der Hamburgischen Staatsoper auf dem Baakenhöft in der HafenCity gewonnen. Eine Jury aus Vertreter:innen der...
Asteroid passiert 2029 die Erde: OHB in Bremen will Forschungschance nutzen13.11.2025 15:50 Uhr
Am 13. April 2029, einem Freitag den 13., wird ein Asteroid von der Größe eines Kreuzfahrtschiffs in ungewöhnlich geringer Distanz an der Erde vorbeifliegen – sichtbar mit...
Bremer Klabenanschnitt 2025: 100 Meter Gebäck für den guten Zweck13.11.2025 15:42 Uhr
In Bremen weiß man, dass Weihnachten naht, wenn die Bäckerinnung zum traditionellen Klabenanschnitt auf den Marktplatz lädt. Am Donnerstag war es wieder so weit: 100 Meter des...