Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Auf Hamburgs luxuriösester Einkaufsmeile Neuer Wall wurde am Montagabend wieder die Weihnachtsbeleuchtung angeknipst. 25 LED-Lichtbögen leuchten inzwischen zum 20. Mal und sorgen für festliche Stimmung beim Shoppen und Bummeln. SAT.1 REGIONAL-Reporter Amelie Harmgarth war live beim Countdown dabei.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“

Video03:49 Min.

Bremer Weihnachtsmarkt und Schlachte-Zauber 2025 eröffnet

24.11.2025 17:46 Uhr

Überall in Deutschland öffnen in diesen Tagen die Weihnachtsmärkte ihre Pforten. Auch in Bremen hat am Montag die Saison begonnen. Der Weihnachtsmarkt und der historische Schlachte-Zauber sind...

Video01:56 Min.

„Excellent European Christmas Market“: Roncalli Weihnachtsmarkt in Hamburg mit Auszeichnung eröffnet

24.11.2025 16:36 Uhr

Pünktlich zum ersten Schnee des Jahres fliegt der Weihnachtsmann wieder gemeinsam mit seinen Rentieren über den Hamburger Rathausmarkt. Der historische Roncalli Weihnachtsmarkt hat seit Montag wieder geöffnet....

Video01:27 Min.

Schnee und Glättegefahr: Wenig Beeinträchtigungen in Hamburg

24.11.2025 14:10 Uhr

Am Sonntag bescherte der Schneefall in Hamburg der Stadtreinigung den ersten Volleinsatz der Winterdienst-Saison. Da in der Nacht zu Montag noch Regen hinzukam, bestand auf den Straßen...

Video03:45 Min.

Interstellarer Komet „3I/ATLAS“: Raumsonde liefert Daten an Max-Planck-Institut in Göttingen

24.11.2025 14:06 Uhr

Am 1. Juli 2025 haben Wissenschaftler:innen in Chile einen interstellaren Kometen im Frühwarnsystem entdeckt, der nicht in unserem Sonnensystem entstanden ist. Rein zufällig hat die Raumsonde Juice,...

Video02:26 Min.

Winter Wonderland im Harz: Rodelbahn am Hexenritt begrüßt die ersten Besucher der Saison

24.11.2025 13:57 Uhr

Im Harz herrschte am Wochenende bei vielen Familien fröhliche „Winter Wonderland“-Stimmung. Denn 20 Zentimeter Neuschnee sorgten dafür, dass zum ersten Mal in dieser Saison die Schlitten ausgepackt...

Video02:48 Min.

Betriebsversammlung der Weihnachtsmänner in Bremen und Bremerhaven

24.11.2025 12:19 Uhr

Auch in diesem Jahr sind unter anderem in Bremen und Bremerhaven wieder jede Menge Weihnachtsmänner unterwegs, um vor allem Kindern in der Weihnachtszeit ein Lächeln ins Gesicht...

Zur Startseite