Hamburg-Wilstorf: 11-Jähriger von Lkw erfasst und tödlich verletzt – Zeugen gesucht

Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg ist am Mittwochnachmittag ein 11-jähriger Radfahrer tödlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte das Kind aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich Freudenthalweg/Winsener Straße mit einem Lkw. Der Junge erlitt schwere Kopfverletzungen und verstarb trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort.



Mehrere Beteiligte, darunter auch der Lkw-Fahrer, wurden medizinisch und psychologisch betreut. Spezialkräfte der Polizei nahmen den Unfall auf. Die Winsener Straße wurde zeitweise gesperrt.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter 040/4286-56789 zu melden.



SAT.1 REGIONAL/Feuerwehr Hamburg/Polizei Hamburg