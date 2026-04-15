Hamburg-Wilstorf: 11-Jähriger von Lkw erfasst und tödlich verletzt – Zeugen gesucht

15. April 2026

Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg ist am Mittwochnachmittag ein 11-jähriger Radfahrer tödlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte das Kind aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich Freudenthalweg/Winsener Straße mit einem Lkw. Der Junge erlitt schwere Kopfverletzungen und verstarb trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort.

Mehrere Beteiligte, darunter auch der Lkw-Fahrer, wurden medizinisch und psychologisch betreut. Spezialkräfte der Polizei nahmen den Unfall auf. Die Winsener Straße wurde zeitweise gesperrt.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter 040/4286-56789 zu melden.

SAT.1 REGIONAL/Feuerwehr Hamburg/Polizei Hamburg

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Video01:45 Min.

Verfolgung von „Massendelikten“: Polizei und Staatsanwaltschaft in Hamburg wollen effizienter arbeiten

14.04.2026 16:39 Uhr

Die Hamburger Justiz ist überlastet. Jetzt wollen Polizei und Staatsanwaltschaft bei der Verfolgung von sogenannten Massendelikten wie zum Beispiel Sachbeschädigung effizienter werden. Und zwar mit einer gemeinsamen...

Video01:49 Min.

Zweijährige überlebte Hundebisse nur knapp: Halter in Hamburg vor Gericht

14.04.2026 15:05 Uhr

Am heutigen Dienstag startete in Hamburg der Prozess zu einem Fall aus Juni 2022, der selbst erfahrene Einsatzkräfte erschüttert hat. Ein Polizist sagte als Zeuge vor Gericht,...

Aktualisiert
Video01:45 Min.

Tote ist sehr wahrscheinlich Michelle H. – keine Hinweise auf Fremdverschulden

13.04.2026 16:59 Uhr

Vor rund einem Monat verschwand Michelle H. aus Celle (Niedersachsen) spurlos. Die 25-Jährige lief mit einer blutenden Wunde am Hals nachts aus ihrer Wohnung. Danach war sie...

Video02:32 Min.

Frau im Beisein ihrer Kinder erstochen – Prozess gegen Ex-Mann in Bremen

13.04.2026 15:55 Uhr

Im Oktober 2025 soll eine Frau in Bremen am helllichten Tage vor ihrer eigenen Wohnung von ihrem ehemaligen Lebensgefährten tödlich attackiert worden sein – vor den Augen...

Frau nach Gleissturz in Hamburger Hauptbahnhof lebensgefährlich verletzt

10.04.2026 10:16 Uhr

Im Hamburger Hauptbahnhof ist eine Frau bei einem Sturz ins Gleisbett lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Bundespolizei war die 51-Jährige am Donnerstagnachmittag auf einem Bahnsteig gestürzt...

Kind durch Böller-Explosion in Bad Oldesloe schwer verletzt

10.04.2026 10:13 Uhr

Ein fünfjähriges Kind soll in einer Wohnung in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein) einen Böller gezündet haben und dadurch schwer an der Hand verletzt worden sein. Wie...

Zur Startseite