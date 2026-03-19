Hamburg steht still: Warnstreik legt U-Bahnen lahm und schränkt Busverkehr massiv ein

19. März 2026
Linienbusse der Hamburger Hochbahn AG stehen auf dem Busbetriebshof Langenfelde. Die Gewerkschaft Verdi hat erneut in mehreren Bundesländern zu Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) aufgerufen. Foto: dpa

Wegen eines weiteren Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr fahren in Hamburg seit dem Morgen keine U-Bahnen mehr. Auch der Busverkehr sei stark eingeschränkt, teilte die Hamburger Hochbahn auf ihrer Internetseite mit. Die Gewerkschaft Verdi hatte die Hochbahn-Beschäftigten zu dem 24-stündigen Warnstreik aufgerufen. Er soll am Freitagmorgen um 3.00 Uhr enden.

Nicht betroffen sind die Busse der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH), die S-Bahnen und die Hafenfähren. 

Ende Februar waren Hochbahn und VHH bereits für 48 Stunden bestreikt worden. Die Tarifverhandlungen zwischen Verdi und der Hochbahn waren zuletzt erneut ohne Einigung geblieben. Die Gespräche sollen am kommenden Montag und Dienstag fortgesetzt werden.

SAT.1 REGIONAL/dpa

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