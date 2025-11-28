Vertreter:innen der norddeutschen Bundesländer treffen sich am heutigen Freitag in Hamburg zum Hafenentwicklungsdialog. Seit zwölf Jahren gibt es diesen schon, um gemeinsam zu besprechen, wie es mit den deutschen Häfen weitergehen soll. Diesmal geht der Appell direkt an den Bund: Die Häfen wollen mehr Geld und wünschen sich vereinfachte Planungsverfahren.