Vertreter:innen der norddeutschen Bundesländer treffen sich am heutigen Freitag in Hamburg zum Hafenentwicklungsdialog. Seit zwölf Jahren gibt es diesen schon, um gemeinsam zu besprechen, wie es mit den deutschen Häfen weitergehen soll. Diesmal geht der Appell direkt an den Bund: Die Häfen wollen mehr Geld und wünschen sich vereinfachte Planungsverfahren.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
Kindesmissbrauchsfotos im Internet: Innenausschuss in Niedersachsen debattiert über schnelleres Löschen27.11.2025 17:37 Uhr
Kinder sind auch in Niedersachsen sexualisierter Gewalt ausgesetzt. 2023 waren es laut Kriminalstatistik über 6.000 Fälle. Besonders im sogenannten Darknet kursieren viele Fotos oder Videos – und...
So prägen KI, Robotik und Co. den Arbeitsalltag: Tagung zur Digitalwirtschaft in Hannover27.11.2025 16:18 Uhr
Künstliche Intelligenz, Robotik und virtuelle Trainingsräume – für viele Betriebe klingt das noch nach Zukunftsmusik, doch genau diese Technologien entscheiden schon jetzt über ihre Wettbewerbsfähigkeit. In Hannover...
Hamburger Mietenstudie: Wohnungsmarkt wohl stabil – Kritik vom Mieterverein27.11.2025 15:51 Uhr
In Hamburg beträgt die durchschnittliche Nettokaltmiete derzeit 9,11 Euro pro Quadratmeter. Das geht aus der neuen Hamburger Mietenstudie hervor. Laut Studie funktioniere der Wohnungsmarkt und politische Regularien...
Messenger-Dienste: EU einigt sich auf freiwillige Chatkontrolle im Kampf gegen Kindermissbrauch27.11.2025 12:42 Uhr
Nach jahrelangem Ringen haben sich Vertreter:innen der EU-Staaten auf eine gemeinsame Position zur sogenannten Chatkontrolle geeinigt. Messaging-Dienste wie Whatsapp, Signal und Co. sollen demnach nicht verpflichtet werden,...
Gewalt an Frauen: Hamburgische Bürgerschaft diskutiert über Schutzmaßnahmen und Bestrafung der Täter26.11.2025 17:00 Uhr
Am Mittwoch, einen Tag nach dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, debattierte die Hamburgische Bürgerschaft über Lösungen, die die Politik konkret anbieten muss, um...
AfD-Verbotsverfahren: Politikwissenschaftler erklärt Hürden eines Parteiverbots26.11.2025 16:45 Uhr
Schon mehr als 10.000 Unterschriften wurden in Niedersachsen – allein in diesem Jahr – für eine Petition zum Verbot der AfD gesammelt. Am Mittwoch hat sich der...