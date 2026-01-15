US-Präsident Donald Trump bekräftigt erneut seine Ansprüche auf Grönland – und sorgt damit für erhebliches Unverständnis in Europa. Schließlich gehört die Insel zum Staatsgebiet des NATO-Partners Dänemark. Entsprechend groß sind aktuell die Sorgen, Grönland könne stärker in geopolitische Abhängigkeiten geraten – oder gar zu einem amerikanischen-Außenposten werden.

In Schleswig-Holstein gibt es im Kreis Steinburg eine kleine Ortschaft mit dem Namen Grönland. Auch dort ist die Verbundenheit mit den Inselbewohner:innen im Nordatlantik groß.