Die St. Michaeliskirche in Osnabrück (Niedersachsen) betreibt seit kurzem das Café Himmelreich. Dort gibt es Kaffee und Kuchen gratis – und Gespräche mit den Pastor:innen als Sahnehäubchen obendrauf. Bis zu 50 Menschen kommen zu den Öffnungszeiten dorthin – drei Mal pro Woche. Für viele Besucher:innen ist das Café aber nicht nur ein Ort zum Essen und Trinken, sondern Balsam gegen die Einsamkeit im Alter. Finanziert wird das Angebot über die Kirche, die Stadt und zahlreiche Spenden. Knapp 20 Ehrenamtliche und zahlreiche Kuchenbäcker:innen aus der Kirchengemeinde sorgen dafür, dass der Laden läuft.