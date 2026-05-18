Welcher Kindergarten ist der beste? Diese Frage stellen sich Eltern regelmäßig. Eine Kita aus Kiel (Schleswig-Holstein) bewirbt sich um den Deutschen Kita-Preis 2026 und die Chancen stehen nicht schlecht. Im laufenden Wettbewerb hat es die DRK-Kita Blocksberg unter die Top 15 geschafft – von 620 Einrichtungen.