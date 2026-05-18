Welcher Kindergarten ist der beste? Diese Frage stellen sich Eltern regelmäßig. Eine Kita aus Kiel (Schleswig-Holstein) bewirbt sich um den Deutschen Kita-Preis 2026 und die Chancen stehen nicht schlecht. Im laufenden Wettbewerb hat es die DRK-Kita Blocksberg unter die Top 15 geschafft – von 620 Einrichtungen.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Bildung & Soziales“
Kinder-Lebens-Lauf mit Fackelübergabe in Hannover12.05.2026 17:29 Uhr
Alle zwei Jahre zieht der Kinder-Lebens-Lauf 7.000 Kilometer durch ganz Deutschland. Er ist eines der größten Inklusionsprojekte des Landes und soll auf Familien mit schwer und palliativ...
Schulstreik gegen Wehrpflicht in Bremen12.05.2026 16:06 Uhr
Hunderte Schüler:innen sind am Dienstag in Bremen auf die Straße gegangen, um gegen eine mögliche Rückkehr zur Wehrpflicht zu demonstrierten. Das neue Wehrdienstgesetz der Bundesregierung setzt eigentlich...
Alkohol am Steuer: Klinikprojekt warnt Schüler:innen vor tödlichen Folgen07.05.2026 17:21 Uhr
4.200 Unfälle in Niedersachsen standen im vergangenen Jahr im Zusammenhang mit Alkohol und Drogen. Bei acht tödlichen Unfällen war Alkohol die maßgebliche Ursache. Rund 100 Schüler:innen wurden...
„Mädchen an den Ball“ in Hamburg: Projekt für Fußballerinnen – ganz ohne Leistungsdruck06.05.2026 16:26 Uhr
In Hamburg gibt es ein neues Projekt, das Mädchen motivieren soll, mit Freude Fußball zu spielen. Es funktioniert ohne Anmeldung, kostenlos und ganz ohne Leistungsdruck. Auf dem...
Medienkompetenz: Schüler blicken bei SAT.1 REGIONAL hinter die Kulissen04.05.2026 18:29 Uhr
Volles Haus bei SAT.1 REGIONAL: Eine Schulklasse aus Neu Wulmstorf (Niedersachsen) hat am Montag einen Blick hinter die Kulissen der Nachrichtenproduktion geworfen. Wie entsteht eigentlich eine Nachricht?...
Erfolgsprojekt: Azubis führen Pflegeeinrichtung in Bremen30.04.2026 16:35 Uhr
In Bremen gibt es mit dem Modellprojekt „AZUBI-Haus St. Remberti“ einen besonderen Ansatz: In einer ganz normalen Pflegeeinrichtung übernehmen Auszubildende eigenverantwortlich die Regie. Was vor zwei Jahren...