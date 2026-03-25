Gestrandeter Buckelwal: Helfer geben Rettung nicht auf

In der Ostsee ist ein Wal gestrandet. Marcus Brandt/dpa

Vor Niendorf an der Ostsee kämpft ein gestrandeter Buckelwal weiter ums Überleben. Das Tier lebt noch, der Bereich um den Wal ist weiterhin abgesperrt, das Ordnungsamt kontrolliert, dass kein Unbeteiligter sich dem Wal nähert. Laut Experten sei es wichtig, dass das Tier nicht noch zusätzlich gestresst werde.

Das Jungtier liegt seit Montagfrüh auf einer Sandbank vor Niendorf, einem Ortsteil von Timmendorfer Strand an der Ostsee. Sein Rücken ragt aus dem Wasser. Ein weiterer Rettungsversuch am Dienstag mit einem Saugbagger war gescheitert. Der Bagger hatte nicht genug Kraft, um den festen Sand wegzuschaffen. Nun soll größeres Gerät Abhilfe schaffen, das aber voraussichtlich erst am Donnerstag zum Einsatz kommen kann.

Aber auch heute werde man wieder vor Ort sein, sagte Carsten Mannheimer von der Meeresschutzorganisation Sea Shepherd der Deutschen Presse-Agentur am frühen Morgen.

SAT.1 REGIONAL/dpa