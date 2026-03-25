Gestrandeter Buckelwal: Helfer geben Rettung nicht auf

25. März 2026
In der Ostsee ist ein Wal gestrandet. Marcus Brandt/dpa

Vor Niendorf an der Ostsee kämpft ein gestrandeter Buckelwal weiter ums Überleben. Das Tier lebt noch, der Bereich um den Wal ist weiterhin abgesperrt, das Ordnungsamt kontrolliert, dass kein Unbeteiligter sich dem Wal nähert. Laut Experten sei es wichtig, dass das Tier nicht noch zusätzlich gestresst werde.

Das Jungtier liegt seit Montagfrüh auf einer Sandbank vor Niendorf, einem Ortsteil von Timmendorfer Strand an der Ostsee. Sein Rücken ragt aus dem Wasser. Ein weiterer Rettungsversuch am Dienstag mit einem Saugbagger war gescheitert. Der Bagger hatte nicht genug Kraft, um den festen Sand wegzuschaffen. Nun soll größeres Gerät Abhilfe schaffen, das aber voraussichtlich erst am Donnerstag zum Einsatz kommen kann.

Aber auch heute werde man wieder vor Ort sein, sagte Carsten Mannheimer von der Meeresschutzorganisation Sea Shepherd der Deutschen Presse-Agentur am frühen Morgen.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Weitere Beiträge zum Thema

  1. Gestrandeter Wal bei Niendorf: Weiterer Rettungsversuch gescheitert – Helfer geben nicht aufZum Artikel
  2. Rettung von gestrandetem Buckelwal in Timmendorfer Strand gestaltet sich schwierigZum Artikel

WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“

Udo Lindenberg weiht seinen eigenen „Panik-Express“ im Miniatur Wunderland ein

25.03.2026 08:40 Uhr

Udo Lindenberg hat am Dienstagabend einen eigenen „Panik-Express“ im Miniatur Wunderland Hamburg auf die Schiene gebracht. Der Sonderzug in der wohl größten Modelleisenbahnanlage der Welt ist für...

Video01:30 Min.

Gestrandeter Wal bei Niendorf: Weiterer Rettungsversuch gescheitert – Helfer geben nicht auf

24.03.2026 17:28 Uhr

Der bei Niendorf an der Ostsee (Schleswig-Holstein) gestrandete Buckelwal konnte noch immer nicht befreit werden. Bisher konnte keiner der Rettungsversuche das Tier weiter Richtung Lübecker Bucht und...

Video03:13 Min.

Eis geht immer: Trends und beliebte Sorten in der Eismanufaktur Hannover

24.03.2026 17:25 Uhr

Trotz wieder kälterer Temperaturen – Eis geht eigentlich immer. Schokolade, Vanille oder Erdbeere sind Klassiker, doch jedes Jahr kommen neue, ausgefallene Sorten dazu. Auch in der Eismanufaktur...

Video02:03 Min.

Neues Drogenhilfezentrum in Bremen eröffnet

24.03.2026 17:04 Uhr

Seit Dienstagmittag gibt es in Bremen eine neue Anlaufstelle für Menschen mit Suchterkrankungen. Ein neues, integriertes Drogenhilfezentrum hat in der Hansestadt eröffnet. Das ist ein echter Meilenstein...

Video02:01 Min.

Rückkehr zu G9 in Schleswig-Holstein führt zu Platzmangel an den Schulen

24.03.2026 16:48 Uhr

Die Rückkehr von G8 zu G9 ist in Schleswig-Holstein zum Schuljahr 2019/20 an so gut wie allen Gymnasien vollzogen worden. Jetzt Im Jahr 2026 führt dies zu...

Video04:27 Min.

Zeckensaison startet wieder: Darauf sollten Sie jetzt achten

24.03.2026 13:50 Uhr

Der Frühling ist da – und mit den steigenden Temperaturen werden auch Zecken wieder aktiv. Jetzt beginnt die Zeckensaison. Die in Norddeutschland verbreiteten Spinnentiere sind nur ein...

Zur Startseite