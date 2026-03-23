Der Buckelwal, der in den vergangenen Wochen in der Flensburger Förde und in der Lübecker Bucht (Schleswig-Holstein) unterwegs war, ist am Montagnacht in Timmendorfer Strand auf einer Sandbank gestrandet. Der Wal muss schnell zurück ins tiefe Wasser, sonst droht ihn sein eigenes Körpergewicht zu ersticken. Expert:innen und Helfer:innen versuchen alles, um den Buckelwal zu befreien. Doch mit jeder Stunde sinken die Hoffnungen, das kranke und erschöpfte Tier zu retten.