Der bei Niendorf an der Ostsee (Schleswig-Holstein) gestrandete Buckelwal konnte noch immer nicht befreit werden. Bisher konnte keiner der Rettungsversuche das Tier weiter Richtung Lübecker Bucht und dann ins Meer bewegen. Die Zeit rennt, das Gewicht des Wals drückt auf seine Organe, sein Zustand ist schlecht, aber noch geben die Retter:innen nicht auf.