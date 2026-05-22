Der 11-jährige Emir und der siebenjährige Kais aus Delmenhorst teilen ein schlimmes Schicksal: Beide Kinder haben eine Vorstufe von Leukämie. Bei den Jungen produziert das kranke Knochenmark nicht mehr genügend der lebenswichtigen Blutzellen. Eine Stammzellenspende könnte ihnen helfen. Dafür müsste ein genetischer Zwilling das passende Knochenmark spenden und könnte so zur vollständigen Heilung beitragen. Doch diesen zu finden ist eine große Herausforderung – besonders im Fall von Kais, dessen Familie aus Libyen stammt. Denn wie hoch die Erfolgschancen sind, einen passenden Fremdspender zu finden, hängt auch vom ethnischen Hintergrund ab. Trotzdem geben die Familien die Hoffnung nicht auf und organisieren zusammen mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei am Wochenende eine Registrierungsaktion.

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