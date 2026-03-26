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Ein gestrandeter Buckelwal in der Lübecker Bucht bei Niendorf (Schleswig-Holstein) konnte nach Tagen bis jetzt nicht befreit werden. Spezialbagger versuchten für das Tier eine Rinne freizugraben, während Meeresbiologe Robert Marc Lehmann und Fachpersonal mit größter Präzision arbeiteten.

Der Wal zeigte immer wieder Bewegungsversuche, was Hoffnung auf sein Überleben gab. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ließ keine Rettungsmaßnahme unversucht. Internationale Medien und zahlreiche Walbeobachter:innen verfolgten die dramatische Aktion, die sich vom Morgen bis in den Abend zog.

SAT.1 REGIONAL-Reporter Kevin Laske war am Donnerstag live vor Ort.

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