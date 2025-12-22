An Weihnachten gehen für Kinder oft langersehnte Wünsche in Erfüllung. Einigen Eltern fehlt aber das nötige Geld, um ihren Kindern Geschenke unter den Weihnachtsbaum legen zu können. Es gibt verschiedene Hilfsorganisationen, die Kinderwünsche an Weihnachten erfüllen. Eine davon ist die Möbelkiste in Hamburg. Seit November konnten bedürftige Kinder ihre Wünsche an den Tannenbaum hängen. Am Montag war die Bescherung.
