Vechta siegt zum Playoff-Auftakt überraschend bei Alba

Berlin (dpa) –

Alba Berlin ist mit einer Heimpleite in die Viertelfinal-Playoffs der Basketball-Bundesliga gestartet. Der Tabellenzweite der Hauptrunde verlor daheim vor 8.683 Zuschauern überraschend gegen Rasta Vechta mit 89:103 (37:50). Vechta hatte sich erst am Dienstag durch die Play-Ins qualifiziert.

In der Best-of-Five-Serie führt Vechta vor der zweiten Partie am Dienstag nun 1:0. Bester Berliner Werfer war Moses Wood mit 20 Punkten. Bei Vechta kam der überragende Tevin Brown auf 30 Zähler.

Die Partie begann zunächst ausgeglichen. Alba erlaubte sich schon früh einige Ballverluste, konnte dafür aber die Gäste mit guter Defensivarbeit einige Male stoppen. Doch Vechta fand Lösungen – oft aus der Distanz. Und mit diesem Selbstvertrauen kam die Offensivmaschine der Gäste ins Laufen, während Alba viel verwarf – selbst von der Freiwurflinie. Ende des ersten Viertels lagen die Gäste schon 20:12 in Führung.

Vechta dominiert Alba bis zum Ende

Alba kam anschließend zwar wieder näher heran, es blieb aber ein Strohfeuer. Denn die Berliner bekamen defensiv immer mehr Probleme und gestatteten Vechta zudem zu viele Offensivrebounds, so dass sie weitere Wurfchancen erhielten. Und die nutzte Vechta, ging Mitte des zweiten Abschnittes erstmalig zweistellig in Führung (37:26). Albas Wurfquote hingegen blieb bis zur Pause schwach.

An dem Bild änderte sich auch nach dem Seitenwechsel nichts. Vechta traf fleißig weiter, weil Alba sie nicht stoppen konnte. Kurz vor Ende des dritten Viertels war der Berliner Rückstand auf 21 Punkte angewachsen (58:79). Im letzten Viertel konnten die Gastgeber zwar wieder verkürzen, der Sieg geriet für Vechta aber nie in Gefahr.