Radfahrer nach Frontal-Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Alfeld (dpa/lni) –

Bei dem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 86 Jahre alter Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Senior am Nachmittag in Alfeld (Landkreis Hildesheim) auf einer Landstraße unterwegs und wollte diese überqueren, um auf einem gegenüberliegenden Feldweg weiterzufahren. Dabei übersah er offensichtlich das Auto eines 65-Jährigen, der auf der Landstraße in dieselbe Richtung fuhr.

Letzterer habe den Radfahrer zwar wahrgenommen und versucht auszuweichen, konnte einen Frontal-Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Durch den Crash wurde der Radfahrer zusammen mit seinem Fahrrad in den Straßengraben geschleudert, wie es hieß. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Mann ins Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.