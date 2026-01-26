Wer einen Führerschein machen will, muss in Schleswig-Holstein aktuell zwischen 3.000 und 4.000 Euro bezahlen. Eine geplante Führerscheinreform mit weniger Fahrstunden und mehr Training am Simulator beispielsweise könnte die Kosten für Fahrschüler:innen senken. Viele Fahrlehrer:innen im Land sind hingegen verunsichert. Was bedeuten die Änderungspläne für sie?
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
Betreiber von Offshore-Windparks in Norddeutschland sollen Sicherheitsvorkehrungen treffen26.01.2026 16:42 Uhr
Auf der Nordsee soll sich die Leistung der deutschen Offshore-Windparks bis 2045 versiebenfachen. Das bedeutet neben milliardenschweren Investitionen auch eine erheblich wachsende Gefahrenlage.Denn es ist schwer die...
Ausstellung über Schicksale queerer Personen in der NS-Zeit gastiert in Bremen26.01.2026 16:25 Uhr
„Gefährlich leben. Queere Menschen 1933-1945“ heißt eine Ausstellung, die ab dieser Woche in Bremen zu sehen ist. Die Wanderausstellung gastiert im Zentrum für Kunst und beleuchtet Schicksale...
Landwirtschaftstag: Branche trifft sich in Neumünster26.01.2026 15:56 Uhr
Viele Landwirt:innen in Schleswig-Holstein stehen wegen unter anderem steigender Kosten vor großen Herausforderungen. Einer von ihnen ist Milchbauer Florian Bornholdt aus Osterhorn. Auf seinem Hof setzt er...
Nordsee-Gipfel: Energieminister, Staats- und Regierungschefs zu Gast in Hamburg23.01.2026 21:41 Uhr
Am Montag schaut ganz Europa auf Hamburg. In der Hansestadt findet der mittlerweile dritte Nordsee-Gipfel statt, zum ersten Mal in Deutschland. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) lädt dazu...
Hamburger Hafen: Neue Containerbrücken am Terminal in Altenwerder23.01.2026 16:40 Uhr
Dreiviertel des gesamten Containerumschlags im Hamburger Hafen werden an den drei Terminals der HHLA umgeschlagen. Eines davon ist Altenwerder. Da hat man vor gut einem Jahr mit...
Flugverbot und Straßensperrungen zum Nordsee-Gipfel in Hamburg22.01.2026 12:24 Uhr
Wenn sich die Staats- und Regierungschef:innen der Nordsee-Anrainerstaaten am Montag zu ihrem Gipfel im Hamburger Rathaus treffen, müssen sich die Bürger:innen auf Einschränkungen in der Innenstadt einstellen....