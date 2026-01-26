Wer einen Führerschein machen will, muss in Schleswig-Holstein aktuell zwischen 3.000 und 4.000 Euro bezahlen. Eine geplante Führerscheinreform mit weniger Fahrstunden und mehr Training am Simulator beispielsweise könnte die Kosten für Fahrschüler:innen senken. Viele Fahrlehrer:innen im Land sind hingegen verunsichert. Was bedeuten die Änderungspläne für sie?