Fünf Verletzte bei Großbrand im Hamburger Hafen – Keine Verkehrseinschränkungen mehr

26. August 2025

Mehr als 15 Stunden nach dem Ausbruch eines verheerenden Großbrandes im Hamburger Hafen ist die Feuerwehr noch immer mit dem Löschen des Feuers beschäftigt. Die Nachlöscharbeiten werden noch bis in die Mittagsstunden andauern, sagte ein Feuerwehrsprecher am Morgen. „Die Lage vor Ort soll recht statisch sein.“ Brandermittler:innen könnten ihre Arbeit voraussichtlich im Laufe des Tages aufnehmen – allerdings erst, wenn der Brandort von der Feuerwehr freigegeben werde, sagte ein Polizeisprecher.

Bis in die Nacht hinein kam es immer wieder zu Explosionen. Bodo Marks/dpa

Aufgrund des Feuers in einer Lagerhalle – in der mehrere Druckgasflaschen bis in die Nacht hinein weiter explodierten und auch Orte in der Umgebung in Brand setzten – sind bislang fünf Menschen verletzt worden. Einer davon schwebt den Angaben zufolge in Lebensgefahr, ein zweiter ist schwer verletzt worden. 25 Menschen wurden aus dem Gefahrenbereich gebracht.

Am frühen Morgen hob die Feuerwehr ihre Warnung vor starker Rauchentwicklung wieder auf. Am Montagnachmittag hatte sie zunächst vor Rauchgasen gewarnt, die durch den Brand im Stadtteil Veddel entstanden waren. Betroffen waren die Regionen Veddel, Moorfleet und Bergedorf, da die Rauchwolke nach Südosten zog. Am Nachmittag und Abend war eine dichte, dunkle Rauchwolke weithin über Hamburg sichtbar.

Der Großbrand im Hamburger Hafen beeinträchtigt den Verkehr in der Hansestadt nicht mehr. Wie ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen mitteilte, seien alle wichtigen Straßen inklusive der A1 inzwischen wieder freigegeben. Ausschließlich die Straßen unmittelbar um die Brandstelle seien noch gesperrt.

