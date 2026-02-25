Der Frühling hält Einzug in Hamburg: Sonnenschein und 16 Grad gab es am Mittwoch in der Hansestadt. Noch vor einer Woche waren es mehr als 20 Grad weniger und überall lag Schnee. Auch in den kommenden Tagen sollen die Temperaturen noch im zweistelligen Bereich bleiben – das freut sowohl die Hamburger:innen, als auch Gewerbetreibende rund um die Binnenalster.