Für vier kleine Kegelrobben ging es am Donnerstag zurück in die Freiheit. Die Tiere waren zuvor allein und ausgehungert auf Helgoland gefunden worden. In der Seehundstation Friedrichskoog (Schleswig-Holstein) wurden sie anschließend versorgt und aufgepäppelt. Nach erfolgreicher Pflege konnten die Jungtiere nun wieder in die Nordsee entlassen werden.