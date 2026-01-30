Zwei Teams, eine Flasche, ein Ball und reichlich Bier – mehr braucht es nicht für Flunkyball. Jede:r konnte es bisher spielen und Turniere veranstalten. So auch der Flunkyball-Verein Elmshorn (Schleswig-Holstein), der nach eigenen Angaben jährlich das größte Flunkyball-Turnier der Welt ausrichtet. Doch nun hat sich die Firma Gomazing die Rechte an dem Wort Flunkyball patentieren lassen. Der Elmshorner Verein sammelt jetzt Spenden für einen Löschungsantrag der Marke. Denn dort wird befürchtet, dass das Flunkyballspielen in Zukunft teuren Lizenzgebühren unterliegen könnte.
