In Dellstedt (Schleswig-Holstein) ist in der Nacht zu Freitag ein unbewohntes Einfamilienhaus vollständig ausgebrannt. Die Einsatzkräfte konnten fünf Personen aus angrenzenden Häusern in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. Angrenzende Gebäude konnten vor den Flammen geschützt werden. Trotz unmittelbarer Nähe zur Feuerwache konnten die Löscharbeiten erst mit Verzögerung beginnen –Probleme bereitete die Löschwasserversorgung. Die Brandursache ist bislang unklar, die Kriminalpolizei ermittelt in alle Richtungen.