Der Bau des Fehmarnbelttunnels ist eines der größten Infrastrukturprojekte Europas. Die Verbindung von Deutschland nach Dänemark soll zukünftig beide Länder und auch die Achse Hamburg-Kopenhagen viel näher zusammenrücken. Der Tunnel sollte frühestens 2029 eröffnet werden, nun kommt es zu Verzögerungen. Das ganze Projekt wird deutlich teurer und dauert mindestens zwei Jahre länger. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat sich am Freitag auf Fehmarn den Stand der Bauarbeiten angesehen.
