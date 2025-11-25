Die Fehmarnbeltquerung sorgt wieder für Ärger. Von Anfang an gab es Proteste von Umweltschützer:innen gegen den Tunnel, der mittlerweile gebaut wird. Jetzt sollen nochmal 4.500 Bäume gefällt werden. Sie müssen für ein Trogbauwerk und Lärmschutzwände weichen, damit Bahnschienen durch Bad Schwartau gelegt werden können. Eine andere Trasse wird von der Bahn bisher nicht ins Auge gefasst.