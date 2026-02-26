Am Samstag muss der FC St. Pauli zum Tabellendritten, der TSG Hoffenheim. Auswärts haben die Kiezkicker in dieser Saison erst fünf Punkte geholt und bereits neun Spiele verloren, daher gelten sie als klarer Außenseiter. Zu Hause im Millerntorstadion läuft es dagegen deutlich besser: St. Pauli ist in dieser Saison noch ungeschlagen und holte zuletzt sechs Punkte aus den Partien gegen Stuttgart und Werder Bremen. Besonders der Sieg im Nordderby war ein wichtiger Schritt im Kampf um den Klassenerhalt. Dank der starken Heimbilanz hat St. Pauli die direkten Abstiegsplätze verlassen und steht aktuell auf dem Relegationsplatz.
