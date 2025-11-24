Pünktlich zum ersten Schnee des Jahres fliegt der Weihnachtsmann wieder gemeinsam mit seinen Rentieren über den Hamburger Rathausmarkt. Der historische Roncalli Weihnachtsmarkt hat seit Montag wieder geöffnet. Hamburgs Erster Bürgermeister, Peter Tschentscher (SPD), gab gemeinsam mit Gründer Bernhard Paul den Startschuss für die vierwöchige Saison. Und als erster Weihnachtsmarkt in Norddeutschland bekam er auch noch die Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ verliehen.