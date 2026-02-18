Besonders hart trifft dieser Winter die Menschen auf der Straße in Norddeutschland. Daniel Lewitz aus Fehrmann (Schleswig-Holstein) unterstützt deshalb Bedürftige in Kiel mit einer warmen Mahlzeit. In einer mobilen Küche kocht er eigenständig Suppe, finanziert durch Spenden. Der Ehrenamtler war selbst vor vielen Jahren obdachlos und suchtkrank. Heute steht er auf der anderen Seite: Jeden zweiten Sonntag verteilt er das, was er sich damals am dringendsten gewünscht hätte.