Die traditionsreichen Eutiner Festspiele in Schleswig-Holstein stehen vor dem Aus. Geschäftsführer Falk Herzog hat sein Amt niedergelegt und wirft der Politik fehlende Unterstützung vor. Damit sind die geplanten Aufführungen für 2026 komplett abgesagt. Ungewiss bleibt damit die Zukunft des Musikfestivals auf der Freilichtbühne am Eutiner See – trotz Rekord-Besuchszahlen in der vergangenen Spielsaison: 650.000 Festspiel-Fans strömten nach Eutin.