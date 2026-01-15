Die traditionsreichen Eutiner Festspiele in Schleswig-Holstein stehen vor dem Aus. Geschäftsführer Falk Herzog hat sein Amt niedergelegt und wirft der Politik fehlende Unterstützung vor. Damit sind die geplanten Aufführungen für 2026 komplett abgesagt. Ungewiss bleibt damit die Zukunft des Musikfestivals auf der Freilichtbühne am Eutiner See – trotz Rekord-Besuchszahlen in der vergangenen Spielsaison: 650.000 Festspiel-Fans strömten nach Eutin.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
VMZ Hannover: Neuer Kooperationsvertrag für effizienteres Verkehrsmanagement15.01.2026 17:10 Uhr
Die Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) in Hannover hält den Verkehr im Norden Niedersachsens in Bewegung. Von Staus über Baustellen bis hin zu Unfällen – alle Informationen werden hier gesammelt,...
Einsatz in Grönland: Militärflugzeug startet mit Soldaten in Niedersachsen15.01.2026 17:02 Uhr
Am Donnerstagmorgen ist ein „A400M“-Militärflugzeug von Niedersachsen aus abgehoben und nach Dänemark geflogen. Laut Bundesverteidigungsministerium soll eine Gruppe deutscher Soldat:innen von dort aus mit einem zivilen Flugzeug...
Northvolt-Deal wackelt: Lyten-Übernahme verzögert sich weiter15.01.2026 16:45 Uhr
Das US-amerikanische Start-up Lyten will die geplante Batteriefabrik des schwedischen Herstellers Northvolt in Heide (Schleswig-Holstein) übernehmen. Die Landesregierung setzt große Hoffnungen auf den Einstieg der Amerikaner:innen und...
NATO-Großmanöver „Steadfast Dart 26“ in Emden gestartet15.01.2026 15:49 Uhr
Am Donnerstag rollten Panzer über die Straßen, Kolonnen von Militärfahrzeugen zogen durch die Region – Zehntausend Soldat:innen nahmen an der NATO-Übung „Steadfast Dart 26“ teil. Am Morgen...
Atommüll-Endlager: Niedersachsen bleibt im Rennen15.01.2026 09:16 Uhr
Bei der Suche nach einem Endlager für den deutschen Atommüll bleibt Niedersachsen nach Einschätzung des Landesbergbauamtes potenziell geeignet. „Nach den bisherigen Erkenntnissen kann man davon ausgehen, dass...
Neujahrsempfang im Bremer Rathaus: Bovenschulte über Zukunft und Vorsätze14.01.2026 18:08 Uhr
Anlässlich des traditionellen Neujahrsempfangs haben sich am Mittwoch im Bremer Rathaus wieder Hunderte Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft eingefunden, um gemeinsam in das neue Jahr zu...