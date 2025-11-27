Die Rekordsumme von 22 Milliarden Euro will die Europäische Weltraumagentur in den kommenden Jahren in die Raumfahrt stecken. Geeinigt hat man sich darauf am Donnerstag bei der ESA-Ministerratskonferenz. Bei dem Treffen in Bremen ist außerdem noch eine große Überraschung bekannt gegeben worden: An der US-Mondmission Artemis soll auch ein deutscher Astronaut teilnehmen.
