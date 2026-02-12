Bremerhaven (Bremen) ist dem Wiederaufbau seines Wahrzeichens einen wichtigen Schritt nähergekommen. Mit dem ersten Rammschlag haben am heutigen Donnerstag die Arbeiten an der neuen Nordmole begonnen. 2022 war der ikonische Turm in Schieflage geraten. Lange hofften die Bremerhavener:innen, ihr Wahrzeichen retten zu können. Doch das seit Jahren baufällige Bauwerk war nicht mehr zu stabilisieren und wurde schließlich abgetragen. Nun beginnt der Wiederaufbau.
