Am Wochenende haben Hunderte Tänzer:innen Hamburgs Straßen erobert und sie in eine große Bühne verwandelt. Mit der ersten Hamburgischen Tanztriennale ist eine neue Initiative gestartet, die den Tanz sichtbarer machen und gesellschaftlich stärken soll. Die Veranstaltung läuft noch bis zum 21. Juni.
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