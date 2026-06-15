Technischer Defekt: Havarierte Helgoland-Fähre mit 60 Reisenden erreicht Festland

15. Juni 2026
Die „Funny Girl“ erreicht am Abend Cuxhaven. Foto: Helge Toben/dpa/Archiv

Eine havarierte Helgoland-Fähre mit rund 60 Reisenden an Bord hat am Abend wieder Festland erreicht. Die „Funny Girl“ machte gegen 22:30 Uhr in Cuxhaven (Niedersachsen) fest, wie ein Sprecher der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger der Nachrichtenagentur dpa sagte.

Wegen eines technischen Defektes hatte die Fähre mehrere Stunden manövrierunfähig vor der Nordseeinsel Helgoland getrieben. Fünf Kilometer vor der Insel sei der Motor ausgefallen, berichtete eine Sprecherin der Polizei.

Der Seenotrettungskreuzer „Herrmann Marwede“ der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger machte sich daraufhin auf den Weg zum Schiff, um es nach Helgoland zu schleppen. Nach Angaben der Polizeisprecherin war es aber nicht möglich, dort anzulegen. 

Daraufhin wurde entschieden, die „Funny Girl“ mitsamt aller Reisenden nach Cuxhaven zu schleppen. Dafür waren zwei Schlepper im Einsatz. Westwind mit rund 60 Kilometern pro Stunde erschwerte die Aktion.

Gestartet war das Schiff am Morgen in Büsum – wie jeden Tag seit Anfang April. Normalerweise braucht es für die Fahrt zu Deutschlands einziger Hochseeinsel je nach Wetterlage und Strömung etwa zweieinhalb Stunden. 

Reederei organisiert Rückreise der Fahrgäste

In Cuxhaven soll die „Funny Girl“ der zuständigen Reederei Adler & Eils zufolge einer technischen Untersuchung unterzogen werden. So soll die Ursache des Defektes festgestellt werden. Für die Fahrgäste wurde ihre Weiter- oder Rückreise organisiert. Auch für die auf der Nordseeinsel Helgoland wartenden Reisenden wurden Ersatzlösungen eingerichtet.

Die Fährfahrten zwischen Helgoland und Büsum wurden für Sonntag und Montag zunächst abgesagt. Wann der Betrieb wieder aufgenommen wird, ist noch unklar.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Verdacht auf K.-o.-Tropfen bei Ü-30-Party in Garbsen – mehrere Frauen verletzt

15.06.2026 09:37 Uhr

Bei einer Party in Garbsen (Niedersachsen) sind drei Frauen vermutlich durch K.-o.-Tropfen verletzt worden. Wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht, litten mehrere Frauen bei einer Ü-30-Party...

Polizist in Göttinger Innenstadt angeschossen und schwer verletzt

15.06.2026 09:24 Uhr

Ein Polizist ist in der Göttinger Innenstadt angeschossen und schwer verletzt worden. Hintergrund war eine Auseinandersetzung zwischen zwei rivalisierenden Göttinger Großfamilien, wie es von der Polizei hieß....

Video02:02 Min.

Block-Prozess: Anwälte sprechen über Zeugin und mögliche Mittäterin Keren T.

12.06.2026 16:51 Uhr

Der Prozess um Christina Block und die Entführung ihrer Kinder aus Dänemark ist am Freitag mit regelrechten Plädoyers fortgesetzt worden. Diese werden für gewöhnlich erst am Ende...

Video01:45 Min.

Neues DRK-Katastrophenschutzzentrum in Bremen für schnellere Hilfe im Ernstfall

12.06.2026 16:00 Uhr

Naturkatastrophen, aber auch die Kriegsgefahr in Europa richten den Fokus in Deutschland verstärkt auf den Bevölkerungs- und Katastrophenschutz. Das Rote Kreuz in Bremen hat den nun gebündelt:...

Aktualisiert
Video00:45 Sek.

Nach Sperrung: Sicherheitskontrolle am Hamburger Flughafen wieder geöffnet

12.06.2026 11:07 Uhr

Am Hamburger Flughafen war es am Freitagvormittag zu einem Sicherheitsvorfall gekommen. Nach Angaben der Bundespolizei hatte ein männlicher Passagier offenbar versehentlich einen Knopf gedrückt, wodurch sich eine...

Video00:45 Sek.

Leiche an Golfplatz in Rissen gefunden – Polizei ermittelt

12.06.2026 10:44 Uhr

In Rissen (Hamburg) ist ein 27-jähriger Mann aus Ägypten leblos aufgefunden worden. Passant:innen hatten den Körper bereits am Donnerstag in der Nähe eines Golfplatzes am Boden liegen...

Zur Startseite