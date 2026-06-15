Derzeit läuft Flensburgs größte Kunstausstellung „Kunst schaffen“ im Robbe & Berking Museum. Internationale Kunstgrößen stellen dort aus und stellen sich dem Publikum – der Austausch zwischen Künstler:innen und Kunst-Interessierten ist die große Besonderheit. Wer möchte, bestaunt die Kunst nicht nur, sondern nimmt sie gleich mit nach Hause. Die Ausstellung findet noch bis zum 5. Juli statt.