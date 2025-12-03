Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

In Kiel ist das Schwarzfahren in Zukunft keine Straftat mehr. Das bedeutet: Wer ohne Ticket erwischt wird, muss zwar weiterhin 60 Euro zahlen – bekommt aber keine Strafanzeige. Das hat die Kieler Ratsversammlung auf Antrag der gemeinsamen Fraktion von die Linke und die Partei beschlossen.
Die Begründung: Niemand solle wegen eines fehlenden Tickets im Gefängnis landen.

Das Justizministerium Schleswig-Holstein aber will das Schwarzfahren grundsätzlich weiter als Straftat einstufen. Damit ist die Landeshauptstadt Kiel die erste und einzige Stadt die das Schwarzfahren entkriminalisiert.

