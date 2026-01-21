Der Bau des HeideHubs im Kreis Dithmarschen (Schleswig-Holstein) soll ein Meilenstein für die Energiewende werden. Dieser Hub soll zukünftig den in Europa produzierten Windstrom als Drehkreuz in das Netz einspeisen und in ganz Deutschland verteilen. Am Mittwoch erfolgte der erste Spatenstich mit einem Festakt in Wöhrden.
