In Bremen sorgt morgens vor vielen Grundschulen das „Elterntaxi“-Chaos für Probleme. Das Netzwerk „Sicherer Schulweg Bremen“ ruft deshalb bis zu den Osterferien dazu auf, das Auto öfter stehen zu lassen – quasi ein Fasten der Elterntaxis. Ziel ist es, Kinder wieder mehr zu Fuß zur Schule gehen zu lassen und so für mehr Sicherheit und Bewegung zu sorgen. Gleichzeitig fordert die Initiative von Beirat und Behörden nachhaltige Lösungen.
