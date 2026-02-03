Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Eisiges Wetter derzeit in Schleswig-Holstein. Ob Elbe-Lübeck-Kanal oder auch die Fähre von Glückstadt nach Wischhafen: Das Eis in den Fahrrinnen ist für die Schiffe ein echtes Problem.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes"

Video04:41 Min.

Gefahr Kälte: Die Not der Obdachlosen im vereisten Hamburg

03.02.2026 17:50 Uhr

Gefühlte -13 Grad Celsius am heutigen Dienstag in Hamburg. Temperaturen, die zur Lebensgefahr für Obdachlose der Stadt werden. Im Januar sind bereits 15 Menschen auf der Straße...

Video04:01 Min.

Arbeiten in Deutschland: Neue Zentralstelle für Fachkräfte aus dem Ausland in Osnabrück

03.02.2026 17:10 Uhr

Insbesondere in der Pflegebranche macht sich derzeit Personalmangel bemerkbar. Damit Fachkräfte aus dem Ausland hierzulande schneller Fuß fassen können, gibt es in Osnabrück (Niedersachsen) nun eine zentrale...

Video02:34 Min.

Millionen-Investitionen: Bremen will marode Sportstätten sanieren

03.02.2026 16:40 Uhr

Mit einem Sondervermögen will der Bund die marode deutsche Infrastruktur auf Vordermann bringen. Rund 940 Millionen Euro fließen dafür nach Bremen. Profitieren sollen davon unter anderem Sportstätten....

Video02:32 Min.

Straßensanierung: B76 bei Plön ab heute für mehrere Jahre gesperrt

03.02.2026 16:36 Uhr

Die Vorbereitungen für die Straßensanierung der B76 laufen seit Dienstagmorgen. Wer auf der Bundesstraße von Kiel nach Plön (Schleswig-Holstein) oder von Eutin nach Kiel gelangen möchte, muss...

Video02:28 Min.

Norddeutsche Tourismuskonferenz 2026 in Bremerhaven

03.02.2026 16:13 Uhr

In Bremerhaven (Bremen) fand am heutigen Dienstag die Norddeutsche Tourismuskonferenz statt. Vertreter:innen aus Wirtschaft, Politik und Verbänden kamen dort zusammen, um über aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen der...

Video03:17 Min.

Erfinderclub: Tüftler aus Schleswig-Holstein arbeiten gemeinsam an neuen Ideen

03.02.2026 12:12 Uhr

In Schleswig-Holstein gibt es einen Erfinderclub, in dem regelmäßig Tüftler:innen aus dem ganzen Land zusammenkommen, um gemeinsam neue, praktische Sachen für den Alltag zu erfinden. Gegründet hat...

