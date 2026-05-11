Die Eisheiligen sind da – ein Wetterphänomen, das Landwirt:innen schon seit hunderten von Jahren kennen und daraus die Faustregel ableiten, erst ab Mitte Mai anzupflanzen. Denn zwischen dem 11. und 15. Mai wird es häufig nochmal kalt, in der Nacht sogar frostig. Diese Jahrhunderte alte Bauernregel hat sich in Norddeutschland nun wieder einmal bestätigt, denn die Temperaturen sind seit dem heutigen Montag stark gesunken.