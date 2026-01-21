Mehrere tausend Menschen haben sich am Mittwoch auf den Weg nach Geesthacht (Schleswig-Holstein) gemacht, um bei eisigen Temperaturen die weiter anwachsenden Eisberge zu bestaunen. Sowohl auf der Elbinsel als auch auf der Geesthachter Elbbrücke tummelten sich die Schaulustigen. Teilweise kam der Autoverkehr zum Erliegen, denn alle wollten – zumindest mit dem Handy – dieses Naturschauspiel festhalten.