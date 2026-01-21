Mehrere tausend Menschen haben sich am Mittwoch auf den Weg nach Geesthacht (Schleswig-Holstein) gemacht, um bei eisigen Temperaturen die weiter anwachsenden Eisberge zu bestaunen. Sowohl auf der Elbinsel als auch auf der Geesthachter Elbbrücke tummelten sich die Schaulustigen. Teilweise kam der Autoverkehr zum Erliegen, denn alle wollten – zumindest mit dem Handy – dieses Naturschauspiel festhalten.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
Reet-Ernte: Bauer aus Lübeck hält an traditionell norddeutscher Arbeit fest21.01.2026 17:23 Uhr
Reetgedeckte Häuser sind typisch für Norddeutschland. Doch hinter den schönen Dächern steckt viel körperlich anstrengende Arbeit. Die Erntezeit von Reet ist im Winter, wenn es richtig kalt...
Wer möchte umarmt werden? SAT.1 REGIONAL-Reporter am Weltknuddeltag unterwegs21.01.2026 16:52 Uhr
Zum Weltknuddeltag am heutigen Mittwoch hat sich SAT.1 REGIONAL-Reporter Oliver Vollmering einer besonderen Mission verschrieben: Umarmungen sammeln. Er wollte wissen, wie knuddelfreudig Hannover (Niederachsen) wirklich ist, musste...
Ehrenamtliches Engagement: Senioren kümmern sich um Hilfsbedürftige in Sehnde21.01.2026 15:55 Uhr
In Sehnde (Niedersachsen) wird Nachbarschaft großgeschrieben. Dort engagieren sich Rentner:innen ehrenamtlich für andere Menschen – sie fahren ältere Personen zu Arztbesuchen oder Terminen und helfen handwerklich im...
„Alexander von Humboldt II“ geht in die Werft: Schiffs-TÜV kostet 1,2 Millionen Euro21.01.2026 15:52 Uhr
Die „Alexander von Humboldt II“ ist derzeit auf großer Fahrt durch die Karibik. Damit der Traditionssegler das auch zukünftig im Dienst sein kann, steht in der Heimat...
Akkordeon ist Instrument des Jahres 2026: Generationen musizieren gemeinsam in Kiel21.01.2026 15:10 Uhr
Immer weniger Menschen wissen heutzutage, was ein Akkordeon ist. Dabei hat das Musikinstrument einen unverwechselbaren Klang und ist auf Straßen, Bühnen und sogar in Tanzlokalen zu finden....
Leben mit Migräne: Bremerin teilt ihren Alltag mit der unsichtbaren Last21.01.2026 11:32 Uhr
In Deutschland leidet etwa jede:r Zehnte an Migräne. Die neurologische Erkrankung betrifft Frauen deutlich häufiger als Männer und kann den Alltag der Betroffenen massiv einschränken. Meist wird...