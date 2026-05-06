Ein Toter und ein Schwerverletzter bei Schießerei in Nienburg/Weser

06. Mai 2026
Einsatzkräfte stehen hinter einem Absperrband der Polizei. Bei einem Schusswechsel ist ein Mensch getötet und ein weiterer schwer verletzt worden. Foto: dpa

Bei einem Schusswechsel in Nienburg ist ein Mensch getötet und ein weiterer schwer verletzt worden. Der Verletzte sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit.

Die Schüsse seien am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr gefallen. Nach bisherigen Erkenntnissen habe es zuvor Streitigkeiten zwischen mehreren Personen gegeben, die in die Auseinandersetzung mündeten, hieß es.

Zwei Menschen seien vorläufig festgenommen worden. Für die Bevölkerung bestehe derzeit keine Gefahr, teilte die Polizei weiter mit. Dennoch werde darum gebeten, den Bereich weiträumig zu meiden.

Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an.

SAT.1 REGIONAL/dpa

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