Die Hitler-Tagebücher sorgten in den 80ern für einen Jahrhundert-Skandal. Die Geschichte um die Fälschungen wurde sogar verfilmt. Nun ist ein echtes Tagebuch aus der NS-Zeit aufgetaucht: Das Stadtarchiv in Lüneburg (Niedersachsen) konnte die privaten Aufzeichnungen des Nazi-Gauleiters Otto Telschow aus den USA ersteigern. Es sind die Aufzeichnungen eines Überzeugungstäters, gespickt mit Fotos und Grußkarten des Führers Adolf Hitler. Jahrzehntelang war das Tagebuch verschollen. Dann tauchte es auf einer Auktion in Amerika auf – und das Stadtarchiv in Lüneburg bekam es für 8.500 Dollar.