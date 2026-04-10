Das Westfield Hamburg-Überseequartier, das größte Shoppingcenter seiner Art in Europa, feiert einjähriges Jubiläum. Seit der Eröffnung mit großem Ansturm hat sich das Einkaufszentrum aus

Sicht des Managements gut entwickelt. Wer an den Feierlichkeiten rund um Torten-Bühne, Geburtstagsshow sowie Musik- und Mode-Acts teilnehmen möchte, kann dies noch bis einschließlich Samstag kostenlos tun.