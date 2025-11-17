In dieser Woche – zwischen Volkstrauertag und Totensonntag – findet in Hannover (Niedersachsen) eine Aktionswoche statt, in der es um Abschied, Tod und Trauer geht. Organisiert wird sie von der Agentur „Sozusegen“ der Evangelischen Kirche in Hannover. Mit kreativen Aktionen will die Kirche zeigen, dass der Tod zum Leben dazugehört. In einem „Raum für Trauer“ können Interessierte zum Beispiel bei einem Workshop ihre eigenen Särge bauen.