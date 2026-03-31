Nur wenige Tage vor Ostern werden die Eierbestände vielerorts in Schleswig-Holstein allmählich knapper, dennoch sollen diejenigen, die noch Eier vor dem Fest kaufen wollen, nach Angaben des Zentralverbandes der Deutschen Geflügelwirtschaft auch welche bekommen. Zudem sollen die Preise trotz der gestiegenen Oster-Nachfrage moderat und stabil bleiben.