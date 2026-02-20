Es ist eine besondere Aufgabe, die die Stadt Lübeck (Schleswig-Holstein) derzeit angeht. Aus der ehemaligen Karstadtfiliale nahe des Rathauses soll ein Bildungshaus entstehen. Über 40 Millionen Euro kostet der Umbau, von dem später unter anderem die vier Innenstadtgymnasien, sowie weitere Bildungseinrichtungen profitieren sollen. Schulräume für 600 Schüler:innen entstehen, der Schulhof wird auf dem Dach des Gebäudes sein.