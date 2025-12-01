Der Drugstop-Aktionstag findet bereits zum 16. Mal in Hamburg statt und richtet sich konkret an junge Fahranfänger:innen. Allein 2024 zählte die Hamburger Polizei über 10.000 Unfälle, an denen 18- bis 24-Jährige aktiv beteiligt waren. Ein häufiges Problem ist dabei der Konsum von Alkohol und anderen Drogen. Beim Aktionstag sollen junge Menschen mit speziellen Übungen und Simulationen für die Gefahren im Straßenverkehr sensibilisiert werden.