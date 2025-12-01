Der Drugstop-Aktionstag findet bereits zum 16. Mal in Hamburg statt und richtet sich konkret an junge Fahranfänger:innen. Allein 2024 zählte die Hamburger Polizei über 10.000 Unfälle, an denen 18- bis 24-Jährige aktiv beteiligt waren. Ein häufiges Problem ist dabei der Konsum von Alkohol und anderen Drogen. Beim Aktionstag sollen junge Menschen mit speziellen Übungen und Simulationen für die Gefahren im Straßenverkehr sensibilisiert werden.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
In & Out: Der Monatsrückblick für November 202501.12.2025 12:17 Uhr
Der November ist vorbei. Wie jeden Monat lässt SAT.1 REGIONAL die vergangenen vier Wochen Revue passieren. Was war „In“ und was war „Out“ in Niedersachsen und Bremen...
„Alarm-Nannys“: Betreuung für Kinder von Feuerwehr-Eltern während des Einsatzes01.12.2025 11:32 Uhr
Damit auch junge Eltern an Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr teilnehmen können, haben sich die Feuerwehrleute in Talge, einem Ortsteil von Bersenbrück (Niedersachsen), ein neues Konzept überlegt: Während...
Klaasohm auf Borkum: Neuanfang ohne Schläge mit Kuhhörnern01.12.2025 09:00 Uhr
Nach heftiger Kritik 2024 wollen die Stadt Borkum (Niedersachsen), der Verein Borkumer Jungens und die Polizei auch in diesem Jahr für ein friedliches Klaasohm-Fest auf der Nordseeinsel...
Elbtunnel und A7 am zweiten Adventswochenende voll gesperrt01.12.2025 08:49 Uhr
Wegen Bauarbeiten werden die A7 und der Elbtunnel am zweiten Adventswochenende in beide Richtungen voll gesperrt. Die Sperrung beginnt am Freitagabend um 22.00 Uhr und endet am...
Jubiläum: Wanderup verwandelt sich zum 20. Mal in Weihnachtsdorf28.11.2025 18:11 Uhr
Wanderup bei Flensburg (Schleswig-Holstein) erstrahlt auch in diesem Jahr wieder als stimmungsvolles Weihnachtsdorf. Zum 20. Mal verwandelt sich die Gemeinde am ersten Adventswochenende in einen festlich geschmückten...
Lieferando und Co.: Sozialminister Philippi fordert Direktanstellung für Essenslieferanten28.11.2025 17:25 Uhr
Wer bei Lieferdienstplattformen wie Wolt, UberEats oder dem deutschen Marktführer Lieferando bestellt, bekommt sein Essen häufig entweder von Freiberufler:innen oder Mitarbeiter:innen eines Subunternehmens der Plattform gebracht. Viele...